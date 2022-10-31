Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Компания «Газпром нефть» разработала турбинные масла для атомных ледоколов проектов 22 220 типа «Арктика». Смазочные материалы созданы с учётом повышенных требований к эксплуатации судов в сложных климатических условиях на маршруте Северного морского пути. Первая партия продукции передана «Росатомфлоту» для атомного ледокола «Урал», который выйдет в акваторию Арктики в декабре 2022 года. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».

Атомный ледокол «Урал» «Балтийский завод»

Рецептура масла разработала для применения в мощных турбинах атомных ледоколов, которые работают под высокой нагрузкой при прохождении толстых льдов. Продукт образует прочную масляную пленку и благодаря повышенной вязкости надежно защищает оборудование атомной установки при длительных механических и температурных нагрузках.

«Мы активно участвуем в развитии судоходства в Арктике и по Северному морскому пути, поставляя широкий ассортимент российских масел для ледоколов, танкеров, промысловых судов, пассажирских теплоходов и научно-исследовательских судов <…> При разработке рецептуры смазочных материалов для атомных ледоколов мы объединили 10-летнюю экспертизу применения наших судовых масел в Арктике и опыт производства турбинных масел для сложного энергетического оборудования. Наши специалисты создали эффективную формулу судовых турбинных масел, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие иностранные аналоги», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Напомним, 14 октября 2022 года пресс-служба Балтийского завода (входит в состав ОСК) сообщила о том, что атомный ледокол «Урал» вышел из Петербурга в Балтийское море и приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний. Команда Балтийского завода вместе с представителями подрядных организаций будет проверять работу всех механизмов и оборудования атомного ледокола.

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Как сообщало ИА REGNUM, группа специалистов Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) имени Р. Е. Алексеева разработала систему управления силовой энергетической установкой судна в Арктике. Система управления в будущем должна стать основой для беспилотного ледокола.

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