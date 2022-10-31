Донецк, , 15:35 — REGNUM Киевские боевики нанесли удар по центру Донецка. Об этом 31 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

«Под огнём артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка», — сказано в сообщении.

Ранее под обстрел со стороны ВСУ попали Киевский, Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка. Были выпуоены снаряды калибра 152 мм, а также ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.