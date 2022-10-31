Уфа, , 15:35 — REGNUM Субсидию в размере 17,4 млн рублей получит в 2022 году спортивная школа имени Н. Гастелло в Уфе. Об этом 31 октября сообщил заместитель премьер-министра правительства региона Ирек Сагитов на своей странице в социальной сети.

На стадионе ИА REGNUM

Он сообщил, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Чиновник пояснил, что эти средства выделены на спортивную подготовку по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также на выполнение работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физкультуры и спорта среди различных групп населения.

«Спортивная школа на базе стадиона имени Н. Гастелло создана еще летом этого года. Сейчас идет процесс передачи имущества в республику, и мы обеспечиваем спортшколу финансированием для того, чтобы стадион сохранил свою направленность и продолжил работу», — сообщил Сагитов.

Он заверил, что на базе стадиона будут сохранены все спортивные кружки и секции.

«У этого стадиона прекрасная история, традиции, которые создавали замечательные люди, спортсмены и мы их, конечно, должны сохранить», — отметил он.