Москва, 31 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Валютный контроль для импорта (требование репатриации применительно к авансовым платежам по неисполненным обязательствам нерезидентов в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) десятилетия играл очень важную роль в механизме валютной политики государства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

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«Именно платежи по неисполняемым потом фиктивным импортным контрактам является наиболее простой формой нелегального вывоза капитала.

Фактическая отмена требования репатриации валютной выручки по экспортным контрактам создала в сфере валютного контроля определенный дисбаланс и породила новые схемы по отмыванию денег.

Но сегодня приходится считаться с изменившимися условиями, и в данной сфере импорт, похоже, будет вынужден последовать за экспортом. К более пристальному вниманию за операциями юридических лиц — резидентов можно будет вернуться, когда ситуация нормализуется, а сегодня импорт необходимо стимулировать, в том числе и таким способом, как введение моратория на требования репатриации в части возврата авансовых платежей.

Помимо всего прочего, импортеры смогут расширить круг своих контрагентов, а также снизить затраты на обеспечительные меры по исполнению обязательств, вытекающих из внешнеторговых контрактов (например, использование гарантий или аккредитивной и инкассовой форм международных расчетов).

Впрочем, для добросовестных импортеров подобные меры чаще всего являлись не суровой необходимостью, вытекающей из требований валютного законодательства, а следствием собственной политики управления рисками.

Наиболее интересным в пакете, предлагаемом Минфином, является блок, направленный на более широкое использование в импорте «редких» валют дружественных стран, а также российского рубля.

Представляется, что данная мера положительно повлияет на рост величины импортируемых товаров и позволит сократить существующий разрыв между экспортом и импортом в торговом балансе страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ослабление валютного контроля в России может внести вклад в дедолларизацию международных расчетов и импортозамещение.

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