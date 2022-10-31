Нальчик, 31 октября 2022, 15:32 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в течение 2023–2024 годов будет построено 15 школ, ещё 40 общеобразовательных учреждений будут отремонтированы. Три школы должны быть сданы в 2022 году, сообщил 31 октября глава республики Казбек Коков.

Мобилизация
Мобилизация
Mil.ru

«В этом году должны завершить строительство трех школ на 1785 мест по государственной программе РФ «Развитие образования». Это школы в Прохладном, Нарткале и Кубе. Уточню, в Прохладном сейчас строим сразу две школы, ремонтируем одну. В Нарткале, помимо строящейся школы, в 2023 году начнем строить еще одну, ремонтируем четыре школы. В Кубе строим новый корпус для школы №1», — рассказал Коков в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул глава Кабардино-Балкарии, помимо строительства и ремонта, ведется работа по оснащению образовательных организаций новой мебелью, учебным оборудованием, внедрению новых образовательных ресурсов. Все это является базой для повышения уровня образования учащихся региона, отметил Коков.