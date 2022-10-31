Нальчик, , 15:32 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в течение 2023–2024 годов будет построено 15 школ, ещё 40 общеобразовательных учреждений будут отремонтированы. Три школы должны быть сданы в 2022 году, сообщил 31 октября глава республики Казбек Коков.

Мобилизация Mil.ru

«В этом году должны завершить строительство трех школ на 1785 мест по государственной программе РФ «Развитие образования». Это школы в Прохладном, Нарткале и Кубе. Уточню, в Прохладном сейчас строим сразу две школы, ремонтируем одну. В Нарткале, помимо строящейся школы, в 2023 году начнем строить еще одну, ремонтируем четыре школы. В Кубе строим новый корпус для школы №1», — рассказал Коков в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул глава Кабардино-Балкарии, помимо строительства и ремонта, ведется работа по оснащению образовательных организаций новой мебелью, учебным оборудованием, внедрению новых образовательных ресурсов. Все это является базой для повышения уровня образования учащихся региона, отметил Коков.