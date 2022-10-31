Париж, 31 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Начальник парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что некоторых протестующих в Дё-Севре можно считать «экотеррористами», сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Если слово «экотерроризм», использованное для описания действий демонстрантов в борьбе с проектом строительства огромного водохранилища, шокирует часть политического класса, его использование оправдано, считает начальник парижской полиции.

«Некоторых демонстрантов мы можем квалифицировать как экотеррористов», — заявил Лоран Нуньес.

Экологические акции, которые произошли в последние дни в нескольких музеях Европы, по-прежнему представляют собой, в глазах префекта, «форму радикализации».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Чада объявил об освобождении заложника франко-австралийского происхождения.

Читайте также: В Чаде освободили заложника франко-австралийского происхождения