Москва, , 15:29 — REGNUM Установить в Черном море бесполетную зону и сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе информации для атак на Россию, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Черное море Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Нельзя оставлять эти атаки без ответа: любые аппараты, которые представляют угрозу России, должны быть уничтожены. Морская акватория Черного моря уже закрыта для военных кораблей третьих стран, пора закрыть и воздушное пространство», — заявил Миронов.

По его словам, атака на Севастополь показала, что американцы и британцы прямо участвуют в планировании и проведении таких нападений.

«Причем подготовка к ним, то есть разведка, ведется из нейтральных вод, чем умело прикрываются наши противники», — добавил парламентарий.

Сегодня страны НАТО уверены, что над нейтральными водами их никто достать не может, говорит Миронов.

«Но нейтральная территория фактически теряет такой статус, если используется для нападения на суверенное государство», — подчеркнул депутат Госдумы.

29 октября 2022 года Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в «зерновой сделке» после атаки дронов киевского режима на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора».

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