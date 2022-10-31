Москва, 31 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. С введением в регионах России особого режима реагирования важно вести контроль за безопасностью на объектах транспорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «Открытого диалога» с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

По ее словам, для того чтобы качественно выполнить эту задачу необходима более тесная координация всех ветвей и уровней власти.

«К этим вопросам нужно подходить максимально ответственно, учитывая реальную угрозу террористических актов, диверсий на объектах критической инфраструктуры, чем активно в последнее время, ставшая уже террористическим государством, занимается [бывш. УССР]», — сказала Матвиенко.