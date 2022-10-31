Воронеж, 31 октября 2022, 15:27 — REGNUM Крупный пожар произошёл в многоквартирном жилом доме на улице Небольсина в Воронеже 31 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Пожар возник в доме №17 по улице Небольсина — это четырёхэтажный четырёхподъездный жилой дом. Вызов поступил в 14:13, на момент прибытия пожарных горела кровля на площади около 450 кв. м.
В 15:09 возгорание было локализовано на площади 600 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, из дома эвакуированы 50 жильцов.
На тушении работают 16 единиц техники и 56 человек.