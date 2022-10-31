Кострома, , 15:28 — REGNUM Социальные учреждения Костромской области сэкономят 30 млн рублей на поставках овощей и картофеля от местных производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона. Средства останутся в учреждениях и будут направлены на улучшение питания.

Питание в костромской школе http://www.eduportal44.ru

«Выступая на еженедельном совещании в администрации региона, губернатор Сергей Ситников отметил, что сэкономленные средства останутся в учреждениях. Забирать их никто не будет. Школам, больницам, детским садам, интернатам и домам престарелых поручено усилить рацион за счёт этих денег. В частности, увеличить долю рыбных продуктов, фруктов в зимний период», — пояснили в администрации.

Напомним, ранее костромские власти предложили местным аграриям 50% авансы за будущие поставки овощей в соцсферу при условии, что те зафиксируют среднегодовые цены на продукты. В итоге социальные учреждения региона заключили договоры на поставки овощей в период с сентября 2022 года по осень 2023 года. Размер авансовых платежей составил 28,7 млн рублей.

До этого учреждения подбирали поставщиков на конкурентной основе. Предсказать, какой поставщик выиграет конкурс и какого качества будут поставляемые им продукты, было невозможно. Новая схема дала местным предприятиям дополнительный источник заработка и сократила долю некачественных продуктов. В дальнейшем по этой системе планируется заключить договоры на привоз мясных и молочных продуктов в социальные учреждения.

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