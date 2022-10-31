Таллин, 31 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Реализация плана полного перехода образования на эстонский язык в его нынешнем виде может закончиться полной катастрофой для педагогов и школьников — как для русскоязычных, так и для эстонских.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский

Об этом Юлианна Юрченко, старейшина крупнейшего жилого района Ласнамяэ в столице Эстонии, написала в рубрике «Мнения» портала новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Она так аргументировала свое мнение: «Уже сейчас в школах и детских садах не хватает учителей. На сегодняшний день в Эстонии не хватает 700 педагогов. Еще около 1 500 учителей в ближайшие годы выйдут на пенсию. Цифры говорят сами за себя — система образования Эстонии из-за острого дефицита кадров столкнется с очень серьезными проблемами».

Помимо этого, добавила она, порядка 2 300 учителей из-за невладения эстонским на высшую категорию С1 могут в одночасье лишиться работы. В результате некоторые школы останутся без педагогов.

«Риск того, что эта картина станет в ближайшем будущем реальностью, очень высок, поскольку предусматриваются штрафы до 9 600 евро за несоответствие языковым требованиям. Понятно, что учителям будет проще заранее озаботиться поисками новой работы, чем платить государству огромные деньги за то, чтобы обучать детей», — призналась политик.

Таким образом, сделала выводы Юрченко, в 2024 году Эстонии будет не хватать 3 000 учителей, а в 2030 году — уже 4 000 учителей: «Те 40-50 педагогов, которые ежегодно приходят в школы, — это ничтожно мало и никак не спасают ситуацию».

Нелепой и опасной для уровня образования в стране она назвала попытку решить проблему нехватки кадров правящими партиями идеей делать учителями людей со средним образованием и без педагогических знаний, ведь главное — что такой человек знает госязык на высшую категорию, то есть является его носителем.

Ситуация, при которой русскоязычные ученики пойдут после ликвидации русских школ в эстонские заведения, тоже вызывает тревогу, добавила политик. По ее словам, «учителя в эстонских школах, неподготовленные к такому наплыву русскоязычных детей столкнутся с новой проблемой. Как и ученики этих школ».

Результат такой реформы будет печальным: более слабые учебные заведения будут практически уничтожены, в сильных наступит затяжной кризис, а качество образования во всех школах упадет до рекордно низкого уровня, констатировала Юрченко.