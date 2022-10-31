Москва, , 15:25 — REGNUM Визовый сбор для оформления национальной визы Кипра в России вводится с 1 декабря 2022 года. Об этом 31 октября сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своём сайте.

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Уточняется, что визовый сбор для взрослых граждан РФ составит €80 и €40 — для детей в возрасте от 6 до 12 лет, при этом ранее жители России могли оформить визу на Кипр бесплатно.

В то же время, отмечается, что визовый сбор для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии, а также жителей захваченной Киевом территории б. УССР составит €35, а для граждан Казахстана — €80.

Кроме того, указывается, что также граждане РФ могут приехать на Кипр по многократной шенгенской визе и многократным национальным визам Румынии, Хорватии или Болгарии. Вместе с тем, срок пребывания в этой стране для обладателей всех видов виз не должен превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Катара приняли решения с 1 ноября 2022 года снять все ранее введенные из-за коронавируса ограничения для въезда в страну туристов.