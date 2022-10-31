Тбилиси, 31 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 31 октября прибыл в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

«В рамках рабочего визита глава правительства проведёт двусторонние встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гарибашвили возглавляет делегацию, прибывшую в ОАЭ. В аэропорту его встречал министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль Зейуди.

Напомним между Грузией и ОАЭ в июне начал действовать безвизовый режим. Страны также ведут переговоры о зоне свободной торговли.