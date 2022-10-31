Москва, , 15:23 — REGNUM В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев не знают о случаях, когда жителей насильно увозили с территории б. УССР в Россию. Об этом 31 октября заявил глава представительства УВКБ ООН в России Карим Атасси.

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Он рассказал о заявлениях некоторых партнёрских организаций, в которых отмечалось, что такие случаи неизвестны.

«Но они упоминали о том, что были ситуации, когда беженцы [с территории бывш. УССР] сообщали о том, что у них не было другого выбора», — сказал Атасси на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.