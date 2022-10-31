Ярославль, 31 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. На дорогах Ярославской области поставят заграждения от лосей. Об этом 31 октября в ходе заседания правительства региона заявил губернатор Михаил Евраев.

Анастасия Дубрава ИА REGNUM Лось

«Все знают массу примеров, когда лоси перебегают дорогу. Огромная аварийность, огромная смертность. Нам нужно сделать наши дороги значительно более безопасными. В первую очередь, я думаю, мы рассмотрим дорогу «Ярославль-Рыбинск». В связи с высокой смертностью и аварийностью на этой дороге», — заявил Михаил Евраев.

На установку заграждений от животных планируется направить 200 миллионов рублей.