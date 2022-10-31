Париж, , 15:23 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Болгарии Йосихито Нисиоке в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

Карацев 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из семи. На счету его соперника шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и 2 из 5 брейков.

Во втором круге турнира Нисиока сыграет с испанским теннисистом, первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.