Луганск, , 15:23 — REGNUM В Луганской Народной Республике работу нашли более 17 тыс. человек. Об этом 31 октября сообщает центр занятости ЛНР (РЦЗ).

Трудоустройство переселенцев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, на вакантные рабочие места с начала 2022 года трудоустроено 17 256 человек, в том числе с предоставлением дотации работодателям — 129 человек. В работах временного характера приняли участие 17 363 человека, 677 — прошли профессиональное обучение.

ИА REGNUM сообщало, что переселенцы из б. УССР и Донбасса, прибывшие в Магаданскую область, трудоустроены на предприятиях золотодобычи, рыболовства, сельского хозяйства и других отраслей. В организации и на предприятия Кузбасса устроились 40 прибывших специалистов с учётом предыдущего опыта, профессиональных навыков и знаний.