Москва, , 15:21 — REGNUM Межправительственное соглашение между Россией и Турцией о расчётах и платежах, подписанное в октябре 2019 года, обозначило намерения двух государств к расширению использования национальных валют и постепенному отказу от доллара во взаимных расчётах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Лира и доллар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«На начальном этапе сотрудничества в этом направлении предполагалось использование российского рубля и турецкой лиры в сделках между определёнными хозяйствующими субъектами обеих стран.

В дальнейшем определялась возможность заключения двустороннего своп-соглашения между центральными банками для более широкого применения национальных валют в международных расчётах.

Эти намерения в полной мере соответствует политике Турецкой Республики, которая проводит активную работу по переходу на расчёты в национальных валютах со странами-партнёрами.

Так, с 2018 года Центральным Банком Турции были подписаны своп-соглашения с регуляторами Катара, Республики Корея, ОАЭ, а с Азербайджаном — на стадии переговоров.

Кроме того, проводится обсуждение вопроса увеличения объёма своп-линий, в частности, с Японией, Великобританией, Китаем, Катаром (в 2020 году была достигнута договорённость).

В отличие от турецких партнёров, Российская Федерация проводит более пассивную политику в вопросе подписания своп-соглашений с центральными банками других государств.

Так, в 2016 году было заключено такое соглашение между Банком России и Народным Банком Китая, что отвечало стратегии сотрудничества в рамках БРИКС, но с другими странами по группе до сих пор не подписаны соглашения, хотя с Индией уже не первый год ведутся переговоры.

Практика Турции показывает положительный эффект от осуществления расчётов по международным сделкам в национальных валютах, ввиду сокращения расходов бизнеса.

Кроме того, для России в условиях высоких рисков введения торговых и валютно-финансовых ограничений со стороны третьих стран увеличиваются выгоды от использования такого механизма», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что соглашения России и Турции по торговле в национальных валютах нужно исполнить.