31 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Владимир Путин: «Все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали».

Владимир Васильев, , 17:40 — REGNUM На днях в западных средствах массовой информации появился ряд похожих материалов на тему подготовки военнослужащих США к предстоящей войне с русскими. Например, американская телерадиокомпания CBS News 21 октября 2022 года посвятила свой репортаж переброшенной в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США. Название: «101-я воздушно-десантная дивизия армии США готовится к войне с Россией всего в нескольких милях от границы с [б. УССР]».

Владимир Путин и Сергей Шойгу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

А британский телеканал Sky News 26 октября 2022 года опубликовал материал об экипаже американского атомного авианосца George H. W. Bush класса Nimitz, развёрнутого в Средиземном море. Название: «Готов ко всему»: экипаж авианосца США готовится к войне с Россией, но нацелен на сдерживание угроз».

Сразу было подмечено, что названия данных публикаций подбирались словно по одной методичке. При этом информационно-психологическое воздействие этих материалов направлено на решение нескольких задач: запугать Россию вступлением Вооружённых сил США в конфликт на территории б. УССР на стороне ВСУ, подготовить население западных стран к этой эскалации, а также поддержать моральный дух населения «страны 404» и ВСУ.

Совершенно не случайно появление этих репортажей совпало с заявлением Дэвида Петреуса, ранее занимавшего посты командующего Вооружёнными силами США и НАТО в Афганистане и директора ЦРУ, который не исключил интервенцию на территории б. УССР «многонациональных сил, возглавляемых США, а не силами НАТО»:

«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО».

Бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник Дуглас Макгрегор считает, что сказанное бывшим директором ЦРУ заслуживает внимания:

Армия США (сс) The U.S. Army

«Петреус никогда бы не дал такой рекомендации, если бы его не призвали к этому влиятельные фигуры в Вашингтоне и на Уолл-стрит. И, как говорит американцам Джеффри Сакс, глобалистские и неоконсервативные элиты явно хотят прямой вооружённой конфронтации с Россией».

Возникает вопрос. Каким образом Россия может предотвратить прямое вмешательство вооружённых сил иностранных государств в конфликт на территории б. УССР без применения ядерного оружия и быстро достичь победы над киевским нацистским режимом?

Что интересно. Рецепт публично озвучил американский военный ресурс 19fortyfive. Он отмечает, что Россия «давным-давно уничтожила основную способность бывш. УССР производить военную технику и боеприпасы», поэтому «Киев полностью зависит от непрерывного потока поставок с Запада».

Самая большая уязвимость бывшей УССР — это «безопасность маршрутов снабжения от её западных границ до пунктов сбора во внутренних районах страны», пишет 19fortyfive.

Таким образом, смертельную угрозу киевскому режиму несёт удар вдоль западной границы б. УССР — из Белоруссии на Луцк и далее на Львов. При контроле ВС РФ над границей б. УССР и Польши для снабжения ВСУ останется лишь один ограниченный по пропускной способности маршрут через Карпатские горы вдоль словацкой и румынской границ.

В результате уже через несколько месяцев у киевского режима закончатся боеприпасы и вооружение, приходит к выводу 19fortyfive. А это означает гарантированное поражение и капитуляцию.

Серьёзным плюсом данного варианта наступления русской армии станет нейтрализация планов Польши по вводу своих войск на территорию б. УССР с целью возвращения себе так называемых Восточных кресов.

Однако Восточные кресы включают в себя и территорию Западной Белоруссии. Именно поэтому данный план российского наступления будет с пониманием встречен в Минске, т. к. снижает для Белоруссии риски оккупации Польшей части её земель.

Кроме того, киевский режим представляет серьёзную опасность и для Республики Беларусь и не ведёт боевые действия на белорусской территории лишь потому, что его силы скованы ВС РФ. Поэтому скорейший разгром ВСУ отвечает национальным интересам Белоруссии и резко снизит для неё уровень военной опасности.

Кстати, опасность наступления ВС РФ вдоль границ Польши осознают и в Киеве. Так, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 24 октября 2022 года в интервью ABC News высказал опасение, что Россия в Белоруссии готовит перенос конфликта в другие зоны боевых действий, чтобы «перерезать или ухудшить наши линии связи и снабжения».

Российские солдаты mil.ru

Многие гадали над заявлением президента России Владимира Путина, сделанном на встрече с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля 2022 года:

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего» жителя б. УССР. Это трагедия для народа б. УССР, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали».

Определённо утверждать нельзя, однако вряд ли речь идёт о сносе критической инфраструктуры, т. к. это только часть СВО, пусть и очень важная, но вспомогательная.

Скорее всего, Владимир Путин имел в виду изменение стратегического замысла операции на территории б. УССР, важнейшим шагом которого станет отрезание киевского режима от большинства источников снабжения западным оружием, боеприпасами и остальным необходимым.

Нет смысла опять идти на Киев и вязнуть в боях в городской застройке. Отрезать снабжение, и через несколько месяцев оборона противника просто рухнет, т. к. палками не навоюешь. Кстати, удар вдоль границы с Польшей сведёт на нет и все планы по разделу территории бывшей УССР. Своим поведением Россия покажет, что не намерена делить ни с кем исконно русские земли.