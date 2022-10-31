Москва, 31 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В 2023 году в России можно ожидать роста спроса на потребительские кредиты наличными и увеличения объема выданных займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал данные Объединенного кредитного бюро, зафиксировавшего 40-процентное снижение объема выданных кредитов наличными в 2022 году.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Снижение объема выданных в 2022 году кредитов, которое отмечают представители ОКБ, обусловлено несколькими факторами, — сказал Марков. — Во-первых, мощным ростом ставок по кредитам, который произошел в марте вслед за увеличением размера ключевой ставки до 20%. В результате последовательного снижения размера ключевой ставки до 7,5% годовых, ставки по кредитам тоже постепенно снижаются, возвращаясь к уровню начала года. Это делает кредиты более доступными для потенциальных заемщиков. Благодаря этому в 2023 году можно ожидать роста спроса на кредиты и увеличения объема выданных займов».

По его словам, другим фактором, обусловившим снижение объема выданных кредитов наличными, является усиление рисковой политики банков по отношению к заемщикам из-за возросших рисков.

«Сохранение действия указанных рисков будет оказывать в 2023 году сдерживающее воздействие на выдачу кредитов наличными», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что жители продемонстрируют консервативное поведение на рынке потребительского кредитования.