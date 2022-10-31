Лозанна, Швейцария, , 15:19 — REGNUM Норвежский гроссмейстер, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в письменной форме подтвердил свой отказ от участия в матче за мировую шахматную корону. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Магнус Карлсен Lennart Ootes

«Магнус Карлсен в письменной форме официально подтвердил, что отказывается от своего права на участие в матче и защиту своего титула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи этим китайский гроссмейстер Дин Лижэнь получил официальное приглашение принять участие в матче за звание чемпиона мира. Его соперником будет российский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Ян Непомнящий.

Напомним, Дин Лижэнь занял на турнире претендентов второе место. Матч Непомнящий — Дин Лижэнь пройдёт в 2023 году.

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