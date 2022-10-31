Майкоп, 31 октября 2022, 15:19 — REGNUM Адыгея полностью выполнила задание по мобилизации. Выдача повесток мобилизованным прекращена. Тем не менее в республике продолжается набор добровольцев и контрактников, выразивших желание стать защитниками Родины, сообщил 31 октября глава региона Мурат Кумпилов.
Как отметил Кумпилов, власти республики выплачивают по 100 тыс. рублей мобилизованным и добровольцам из Адыгеи. Также продолжается оказание помощи в обеспечении дополнительным снаряжением и экипировкой.
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