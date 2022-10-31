Майкоп, 31 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Адыгея полностью выполнила задание по мобилизации. Выдача повесток мобилизованным прекращена. Тем не менее в республике продолжается набор добровольцев и контрактников, выразивших желание стать защитниками Родины, сообщил 31 октября глава региона Мурат Кумпилов.

Mil.ru Мобилизация

«Военные комиссариаты прекратили выдачу повесток гражданам, подлежащим мобилизации. При этом продолжается приём добровольцев и военнослужащих по контракту, желающих отправиться в зону СВО. Добровольцев приходит немало — настоящие патриоты, по зову сердца идущие защищать свою Родину, свой народ, своих близких. Их выбор заслуживает уважения и поддержки», — написал руководитель Адыгеи в своем телеграм-канале.

Как отметил Кумпилов, власти республики выплачивают по 100 тыс. рублей мобилизованным и добровольцам из Адыгеи. Также продолжается оказание помощи в обеспечении дополнительным снаряжением и экипировкой.