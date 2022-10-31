Москва, , 15:18 — REGNUM В России цены на аренду студий и однокомнатных квартир будут снижаться медленнее стоимости аренды более просторных жилищ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Цены на жилье (сс) nattanan23

«Традиционно квартиры меньшей площади более востребованы, а в кризисный период они становятся еще более ликвидными. Потому цены на аренду студий и однокомнатных квартир будут снижаться медленнее стоимости аренды более просторных квартир на фоне общего снижения активности на рынке арендного жилья, — сказала Степанова. — Если же не произойдет усугубления негативных макроэкономических факторов, то активность потенциальных арендаторов к весне следующего года может полностью восстановиться, и цены аренды могут начать расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, как может подешеветь аренда жилья в РФ до конца 2022 года.

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