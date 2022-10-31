Москва, , 15:18 — REGNUM В ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «Открытого диалога» с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

По ее словам, обеспечение транспортной доступности новых субъектов России является безусловным приоритетом работы министерства.

«Работы здесь, конечно, непочатый край. К ней нужно приступать как можно скорее, учитывая, при этом, безусловно, и ситуацию в сфере безопасности. Новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России. Это касается всех видов транспорта», — пояснила Матвиенко.

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