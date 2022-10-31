Лондон, , 15:17 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник 31 октября поздравил социалиста Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на президентских выборах в Бразилии, заявив, что с нетерпением ждет координации общих действий по различным вопросам.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я надеюсь на совместную работу по вопросам, которые важны для Великобритании и Бразилии, от роста мировой экономики до защиты природных ресурсов планеты и продвижения демократических ценностей», — написал Сунак в соцсети.

Да Силва обошел соперника, действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, с небольшим перевесом менее чем в 2% голосов. Многие государственные деятели, включая президента России Владимира Путина и президент США Джо Байден поздравили нового главу Бразилии с победой, а МИД КНР заявил о планах вывести сотрудничество с Бразилией на новый уровень заявил.

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