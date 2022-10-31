Москва, , 15:17 — REGNUM В виду усиления конкуренции из-за роста предложения цены на рынке жилой аренды могут снизиться еще на 3-7% до конца года в зависимости от города и региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала данные «ЦИАН. Аналитика» о том, что средняя долгосрочная аренда однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках РФ за месяц подешевела на 3%.

Аренда JesusManuel1

«Арендодатели будут пытаться по мере возможности идти навстречу арендаторам, снижая арендные ставки, предлагая скидки платежеспособным клиентам и рассрочки оплаты, снижая требования к арендаторам, в том числе сдавая объекты на длительный срок без залога или с минимальной суммой залога. При этом падение арендных цен на рынке долгосрочной аренды, скорее всего, будет больше, чем на рынке краткосрочной аренды жилья», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ без дополнительных внешних шоков рынок аренды успокоится с сохранением тенденции к снижению ставок, предоставлению скидок и более лояльному отношению к арендаторам.

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