Уфа, 31 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы» примет 3 ноября Башкирия. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Марафон посвящен памяти тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, в том числе памяти строителей оборонительных рубежей. Мероприятие проходит по территориям нескольких регионов: Башкирии, Чувашии и Ульяновской области.

В Чувашии проходили Сурский и Казанский оборонительные рубежи. В постройке этих защитных сооружений участвовали около 200 000 человек, что составляет треть трудоспособного населения республики на начало войны. Общая протяженность этих рубежей составила 380 км.

В продолжение темы памяти об участниках тех событий, через Башкирию, Чувашию и Ульяновскую область проходит межрегиональный патриотический марафон, который несет в себе важную миссию укрепления любви к Родине, как напоминание о страшных событиях Великой Отечественной войны, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что в дворце культуры г. Уфы состоится концерт мастеров искусств Чувашии, на котором выступят творческие коллективы двух регионов.

В рамках марафона в конгресс-холле «Торатау» пройдет межрегиональная научно-практическая конференция«Трудовой подвиг народа в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». Участникам мероприятий представят выставку «Многонациональный трудовой фронт».

«Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы», посвященный 80-летию строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, очень важный проект, который пробуждает в нас чувство патриотизма и напоминает — насколько важны для нас историческая память и любовь к своему Отечеству», — приводит пресс-служба слова министра культуры БашкирииАмины Шафиковой.

Она пригласила всех жителей и гостей Башкирии 4 ноября принять участие в патриотическом марафоне в Уфе.

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