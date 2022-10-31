Москва, , 15:15 — REGNUM В настоящее время в РФ основными факторами, которые сдерживают инфляцию, можно считать снижение реальных доходов населения, стабильный курс доллара по отношению к рублю и изменение номенклатуры товаров (уход дорогого сегмента). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас основными факторами, которые сдерживают инфляцию, являются снижение реальных доходов населения, стабильный курс доллара по отношению к рублю и изменение номенклатуры товаров (уход дорогого сегмента). Разгону инфляции содействует рост тарифов на ЖКХ, дефицит товаров по отдельным номенклатурным группам и общий мировой рост дороговизны из-за последствий локдаунов и санкций», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин объяснил, какие факторы замедляют в РФ рост инфляции.

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