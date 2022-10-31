Москва, 31 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ основными факторами, которые сдерживают инфляцию, можно считать снижение реальных доходов населения, стабильный курс доллара по отношению к рублю и изменение номенклатуры товаров (уход дорогого сегмента). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Сейчас основными факторами, которые сдерживают инфляцию, являются снижение реальных доходов населения, стабильный курс доллара по отношению к рублю и изменение номенклатуры товаров (уход дорогого сегмента). Разгону инфляции содействует рост тарифов на ЖКХ, дефицит товаров по отдельным номенклатурным группам и общий мировой рост дороговизны из-за последствий локдаунов и санкций», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин объяснил, какие факторы замедляют в РФ рост инфляции.