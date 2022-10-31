Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Ушедший из политики основатель правящей партии «Грузинская мечта», крупнейший бизнесмен в Грузии Бидзина Иванишвили не встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда тот приезжал с официальным визитом в Тбилиси. Об этом 31 октября заявил глава Спецслужбы госохраны Грузии Анзор Чубинидзе.

Бидзина Иванишвили © ИА REGNUM

Он ответил на публикации в ряде оппозиционных СМИ, будто встреча была во время переговоров между Алиевым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Чубинидзе опроверг эти утверждения.

«Я был там и обеспечивал безопасность. Могу со стопроцентной гарантией сказать, что господина Бидзины Иванишвили там не было», — сказал глава спецслужбы.

Стоит отметить, что о встрече между Иванишвили и Алиевым 25 октября заявил лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, известный своими скандальными заявлениями. По его мнению, на встрече был «отчуждён» в пользу Азербайджана комплекс грузинских монастырей VI века Давид-Гареджа, оказавшийся на границе между двумя республиками.