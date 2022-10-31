Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области около 63 млн рублей направлено на покупку товаров, необходимых для мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 октября.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

В центр материально технического обеспечения Южного военного округа отправлены спальные мешки, сапоги и утеплители для сапог, наколенники и налокотники, рюкзаки и другие необходимые вещи. Все товары будут переданы мобилизованным жителям Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что мобилизованные жители Ростовской области получают единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей.

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