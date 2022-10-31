В Ростовской области на нужды мобилизованных направили 63 млн рублей
Ростов-на-Дону, 31 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Ростовской области около 63 млн рублей направлено на покупку товаров, необходимых для мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация в России
В центр материально технического обеспечения Южного военного округа отправлены спальные мешки, сапоги и утеплители для сапог, наколенники и налокотники, рюкзаки и другие необходимые вещи. Все товары будут переданы мобилизованным жителям Ростовской области.
ИА REGNUM сообщало, что мобилизованные жители Ростовской области получают единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей.
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