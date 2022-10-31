Москва, 31 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Премьер Армении Никол Пашинян дал оценку российскому проекту установления отношений между Арменией и Азербайджаном 31 октября.

Никол Пашинян

По его словам, подходы России по установлению отношений между Баку и Ереваном, обозначенные в проекте мирного урегулирования, являются приемлемыми.

Ранее возобновление отношений между Арменией и Азербайджаном и мирное урегулирование конфликта на границе двух стран обсудили в ОДКБ.