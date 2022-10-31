Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Дом с горельефом Мефистофеля в центе Санкт-Петербурга, пострадавший от рук вандалов семь лет назад, готовится к капитальному ремонту и возвращению уничтоженного украшения, сообщили 31 октября в пресс-службе Смольного.

Дом окружен строительными лесами Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Доходный дом на Лахтинской улице, 24, в Петроградском районе Петербурга, который приковал к себе внимание общественности в 2015 году, после того как вандалы сбили с фасада горельеф с Мефистофелем, вернет утраченное украшение спустя семь лет. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга включил в перечень работ восстановление горельефа.

«Сначала будет изготовлена предварительная модель элемента по сохранившимся фрагментам, далее подготовят уже гипсовую форму, по которой будет отлита сама деталь. После — барельеф будет установлен на прежнее место на фасаде здания. Финальный этап — огрунтовка и окраска декорации», — рассказали в пресс-службе.

Стоимость работ по проектированию оценивается в 1,5 млн рублей, а на сам ремонт будет направлено около 13,5 млн рублей.

«Дом является объектом культурного наследия, поэтому все работы, в том числе, по восстановлению лепного декора пройдут под строгим контролем КГИОП. Детальное сходство первоначального крылатого демона и новой фигуры мы гарантируем даже без вмешательства сверхъестественных сил», — поделились в Фонде капремонта.

Напомним, здание на Лахтинской в 1910–1911 годах создал архитектор Александр Лишневский, а сам барельеф, по одной из версий, является изображением оперного певца Федора Шаляпина в образе Мефистофеля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до этого власти Петербурга отказались восстанавливать разрушенный горельеф с изображением Мефистофеля на Петроградской стороне за счет средств резервного фонда. Тогда в Смольном объясняли, что ремонт дома, на фасаде которого находился горельеф, будут проводиться только в 2021–2023 годах. Именно тогда и будет восстановлен горельеф. Градозащитники и депутаты заявили, что инициируют сбор средств граждан на воссоздание утраченного горельефа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дело Мефистофеля» в Петербурге закрыто по примирению строн