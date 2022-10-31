Москва, 31 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Последствия от антироссийских санкций могут носить отдаленный характер, и поэтому пока не стоит говорить о том, что РФ будто бы нашла реальное противоядие от санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин, комментируя соответствующее высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«России действительности прогнозировали другие последствия от санкций, — сказал Ковригин. — Российская промышленность сумела выстоять. Рубль даже чуточку укрепился в сравнении с дофевральскими значениями. Конечно, инвестиционный климат резко ухудшился, фондовый рынок сильно просел. Но никакого краха экономики нет. Высокие цены на энергоносители поддерживают российскую экономику. В РФ довольно быстро наладили параллельный импорт во многих отраслях. Бизнес ищет и находит партнеров на Востоке».

Вместе с тем, как подчеркнул Ковригин, пока нельзя говорить о реальном противоядии от санкций.

«Немало их последствий могут носить отдалённый характер. Не так легко и быстро можно всем выстроить производственные и логистические цепочки. Пока есть запасы сырья и товаров конечного потребления на складах, можно о санкциях не думать. Давайте ещё подождём полгода — посмотрим», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее Силуанов заявил, что власти РФ «нашли противоядие» от санкций.