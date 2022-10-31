Москва, , 15:13 — REGNUM Потенциал западных санкций, введённых против России, уже практически исчерпан, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США в отличие от Европейского союза очень долго старалась аккуратно вводить ограничения на поставки из России критически важных ресурсов.

Тем не менее, ранее введенный запрет на импорт титана из России существенно подорвал производство корпорации Boing.

Запрет на ограничение импорта алюминия, может спровоцировать дефицит этого металла и еще больше разогнать рекордную инфляцию в США.

Складывается впечатление, что часть американского эстеблишмента сознательно провоцирует развития кризиса в США и Европе, так как введённые антироссийские санкции сильнее бьют по экономикам США и Евросоюза, чем по самой России, которая постепенно переориентирует национальную экономику на азиатские рынки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае усиления антироссийских санкций США могут столкнуться с новыми сложностями, написал в своей статье для издания The Hill написал профессор-международник Марк Л. Буш.

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