Москва, , 15:49 — REGNUM Россию настораживает новая нацстратегия США по развитию Арктического региона. Документ направлен скорее на противоборство, а не на конструктивное взаимодействие северных стран. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе конференции, приуроченной к саммиту коренных малочисленных народов Арктики, заявил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что в качестве одного из главных вызовов новой национальной стратегии США по развитию Арктического региона обозначил бы фрагментацию сотрудничества в Арктическом регионе.

«Противодействие, сдерживание стран закладывается концептуально в основу такого важного стратегического документа, а сотрудничество всех арктических государств уходит на второй план», — сказал дипломат.

Он также добавил, что подобный подход Соединённых Штатов, нацеленный на противоборство, «настораживает» и «вызывает немало вопросов».

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета 31 октября заявил о том, что высказывания властей США о том, что Арктический совет может работать без России, являются голословными, поскольку решения принимаются консенсусом всех стран-членов.

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