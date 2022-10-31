Москва, 31 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Россию настораживает новая нацстратегия США по развитию Арктического региона. Документ направлен скорее на противоборство, а не на конструктивное взаимодействие северных стран. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе конференции, приуроченной к саммиту коренных малочисленных народов Арктики, заявилНиколай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что в качестве одного из главных вызовов новой национальной стратегии США по развитию Арктического региона обозначил бы фрагментацию сотрудничества в Арктическом регионе.

«Противодействие, сдерживание стран закладывается концептуально в основу такого важного стратегического документа, а сотрудничество всех арктических государств уходит на второй план», — сказал дипломат.

Он также добавил, что подобный подход Соединённых Штатов, нацеленный на противоборство, «настораживает» и«вызывает немало вопросов».

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

Как сообщалоИА REGNUM, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета 31 октября заявил о том, что высказывания властей США о том, что Арктический совет может работать без России, являются голословными, поскольку решения принимаются консенсусом всех стран-членов.

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