Таллин, , 15:12 — REGNUM

Озеро Наталия Николаева © ИА REGNUM

Все больше предпринимателей Причудья (эстонская часть Чудского озера на границе с РФ, населенная предками русских старообрядцев, — прим. ИА REGNUM) задумываются о прекращении своей деятельности, попытки спасти бизнес провалились. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Журналисты взяли интервью у местных предпринимателей, которые рассказали о бедственном положении. Так, семья Орловых живет в небольшом причудском городке Калласте и занимается сохранением старообрядческих традиций, связанных с копчением и приготовлением блюд из рыбы Чудского озера.

По их словам, долгие годы любимое дело приносит не только удовольствие, но и кормило семью. По крайней мере так было до начала 2020 года, когда пришел кризис, связанный с коронавирусом.

«Если раньше магазинчик у нас на территории мог работать практически круглый год, то сейчас такой возможности нет. Мы должны выезжать. Должны выезжать на ярмарки, выезжать ещё куда-то», — рассказала предприниматель Ирина Орлова.

Ирина говорит, что хотя число клиентов заметно снизилось, два предыдущих года положение спасали красочные места Причудья и наличие небольшого кафе на свежем воздухе. Когда казалось, что жизнь постепенно налаживается, грянул очередной экономический кризис, связанный с антироссийскими санкциями.

«Теперь цены на топливо такие, что…. Если раньше, например, люди из Тарту могли приехать на машине на Чудское озеро погулять, купить рыбы, даже в осеннюю в хорошую погоду, то сейчас они уже этого не делают, их вообще нет», — рассказала она.

По ее словам, если дрова, которые нужны для копчения, стоили 200 евро за грузовик, сейчас они уже 800, доходит и до 1 000 евро: «Электричество тоже надо умножить на два, на три по сравнению с тем, что было. То есть, рабочих мы уже себе позволить не можем».

Несмотря на то, что теперь всю работу супруги взяли на себя, а рабочий день без выходных длится по 12 часов и больше, ситуацию не удается исправить — расходы растут и растут, а число клиентов постоянно сокращается.

Журналисты отметили, что ситуацию в Причудье усугубляет и государственная политика. Накануне парламентом Эстонии под давлением Брюсселя был принят закон, согласно которому вводятся индивидуальные квоты на лов рыбы. Очевидно, что под удар закона попали в первую очередь небольшие рыболовецкие фирмы, которые составляют большинство на западных берегах озера.

Отмечается, что сегодня для ловли рыбы необходимо разрешение для каждой снасти, которые государство давно не выдает, а ограниченное количество выданных в 90-е годы разрешений закрепилось за их собственниками.

«Я просто боюсь, что теперь многие махнут рукой, будут искать где-то работу… А где? Здесь нет! В Калласте и в Причудье? Я не верю», — признался местный рыбак-частный предприниматель Алексей Шлендухов.

По его словам, он, как и сотни его знакомых причудских рыбаков, готов сменить свою традиционную для этих мест профессию на работу на стройках в других регионах страны и за рубежом.