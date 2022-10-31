Луганск, 31 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили 31 октября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел в 09:25 по населенному Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.