Москва, 31 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В России инфляцию замедляют множество факторов, среди которых основными являются изменение моделей потребительского поведения (покупатели стали реже приобретать товары длительного пользования, чаще принимать решение отложить покупку), относительно хорошо работающий параллельный импорт во многих отраслях и укрепление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Но есть и немало инфляционных факторов. Среди них резкий рост расходов бюджета, в том числе социальных. Кроме того, сложно понять, как мобилизация может сдерживать инфляцию, о чём несколько дней назад заявил Центробанк, — сказал экономист. — Наоборот, это инфляционный фактор. Десятки, если не сотни тысяч человек из производителей стали потребителями, говоря экономическим языком. Расходы бюджета на соцвыплаты мобилизованным и их семьям возросли значительно, а это инфляционный фактор. Кроме того, издержки производителей всё ещё высоки — из-за высоких цен на энергоресурсы и сырьё. Скорее всего, инфляция по итогам года окажется в коридоре 12-13%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, почему РФ сможет избежать заоблачной инфляции по итогам 2022 года.