Псков, , 15:11 — REGNUM В результате взрывов в Псковской области получили повреждения два военных вертолета Ка-52. Об этом 31 октября сообщает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

Вертолёт Ка-52 Fedor Leukhin

Отмечается, что, по словам источника, три взрыва прогремели на территории вертолетной площадки в Островском районе Псковской области поздно вечером 30 октября и результате этого были повреждены две боевые винтокрылые машины Ка-52, которые находились там на ремонте.

Также указывается, что на данный момент причина произошедшего не установлена, на месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения мотодельтаплана в Адыгее.