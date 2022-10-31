Чебоксары, 31 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Чувашии снегопады продолжатся до 5 ноября с различными перерывами и степенью интенсивности. Установившийся снежный покров может стать постоянным. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Уличный термометр

По его словам, за пять часов 31 октября в Чебоксарах выпало 5 см снега. Очередные снегопады ожидаются вечером и в ночь на 1 ноября, а 2 ноября к непогоде может добавиться метель с порывами ветра до 18 м/с. По данным синоптика-любителя, каждый снегопад будет добавлять по 5 см снега.

5 ноября осадки прекратятся, однако потепление не ожидается. Днём всю неделю днём будет в среднем 0…+2 градуса, по ночам — слабый «минус». Всё это приведёт к гололедице.

По предварительным расчётам, сухая погода в Чувашии продлится до 9 ноября. Владимир Михайлов полагает, что снежный покров полностью уже вряд ли растает и может сохраниться до весны.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября глава Чувашии Олег Николаева из-за первого сильного снегопада, который стал «сюрпризом утром», поручил органам власти «быть бдительными, мобилизовать все ресурсы».