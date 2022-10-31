Москва, , 15:10 — REGNUM Для жителей РФ будет характерно консервативное поведение на рынке потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные Объединенного кредитного бюро о снижении в РФ на 40% объема выданных кредитов наличными в 2022 году.

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«Кредиты наличными — это одна из форм потребительского кредита, — сказал Сафонов. — Основной спрос на этот вид кредита предъявляют граждане с невысокими доходами в целях приобретения недорогой бытовой техники или закрытия разрывов между поступлением заработной платы (доходов) и расходов. Резкое снижение спроса на этот вид кредитов связан и с высокой инфляцией, что заставляет граждан откладывать покупки, и с падением реальных доходов, что делает затруднительным обслуживание кредитов в целом».

Кроме того, как пояснил экономист, свое влияние оказывает и политика банков, которые стремятся снизить риски по необеспеченным кредитам.

«Поскольку нижняя точка экономического спада не пройдена, следует ожидать консервативного поведения граждан на рынке кредитования. То есть спрос будет стагнировать и в 2023 году», — подытожил Сафонов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, будет ли в РФ расти спрос на ипотечные кредиты.

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