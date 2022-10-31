Москва, , 15:08 — REGNUM Тенденция пересмотра экономических прогнозов в сторону улучшения сохраняется. В первую очередь это связано с тем, что реальное воздействие западных санкций на отечественную экономику оказалось меньше, чем ожидалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Инфляция — копия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Снижается не только фактическая инфляция, но и наблюдаемая, то есть то, как оценивают инфляцию жители страны, а это вообще довольно редкое явление.

Однако инфляционные ожидания населения продолжают расти, что, в частности, стало поводом для ЦБ РФ воздержаться от дальнейшего снижения учетной ставки.

В данном случае россияне, вероятно, ошибаются. Хотя сезонные дефляционные факторы уже прекратили свое действие, есть ряд факторов, которые послужат сдерживанию роста цен.

В стране собран рекордный урожай, а возможности для экспорта остаются ограниченными. Не удалось пока также полностью компенсировать сокращение экспорта российских металлов, удобрений и энергоносителей в страны Запада альтернативными каналами.

Так что внутренний рынок останется рынком покупателя. Вероятно, в первой половине 2023 года инфляция продолжит замедляться», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года инфляция в России может быть меньше ранее данного прогноза в 12,4%, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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