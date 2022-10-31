Вашингтон, 31 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Республиканская партия США одержит верх на грядущих выборах в Конгресс, получив на 21 место в палате представителей больше, чем демократы, сообщает The Hill.

Противостояния демократов и республиканцев в США

Как показал опрос Battleground Tracker общественного мнения, проведенный телеканалом CBS News, республиканцы получат 228 мест против 207 у демократов.

Тем не менее, издание отмечает, что это только прогнозы, поскольку многие кандидаты пользуются почти равной поддержкой избирателей и результаты могут быть известны только по итогам голосования.

Если на ноябрьских выборах будет большая явка молодых избирателей и избирателей из числа этнических меньшинств — сравнимая со всплеском, наблюдаемым в промежуточные выборы 2018 года, — Battleground Tracker прогнозирует, что демократы удержат большинство на одно место: 218 против 217 республиканцев.

Однако, если явка среди белых избирателей без высшего образования увеличится, республиканцы могут одержать еще большую победу, получив 238 мест, а демократы — 197.