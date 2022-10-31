Москва, 31 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Зафиксированный в России рост спроса на мебель во многом связан со структурной перестройкой предложения после сворачивания деловой активности в России Ikea и еще нескольких иностранных поставщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«На рост интернет-продаж российских магазинов подействовала как практика пандемии и привыкание к сервисам доставки, так и сложность с быстрой организацией новых торгово-выставочных пространств, аналогичных магазинам Ikea, — сказал он. — Очевидно, что в перспективе получится найти оригинальные российские форматы торговли мебелью. Могут активизироваться и уже активизируются российские игроки, что видно по статистическим данным ряда производителей и продавцов».

По его словам, конкуренция между ними, необходимость продвижения новых площадок и форматов поможет сдержать рост цен на мебель.

«Кроме того, свою роль сыграет понимание производителями сложностей с увеличением располагаемых доходов жителей РФ, которые в большинстве случаев не рассматривают мебель в качестве товара первой необходимости», — сказал Цыганов.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в России спрос на мебель в среднем вырос в октябре на 60% по сравнению с показателями прошлого года.