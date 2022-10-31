Курган, 31 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Курганской области нарушитель правил дорожного движения наехал на инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Официальный сайт Госавтоинспекции ДПС

Установлено, что вечером 28 октября 39-летний курганец передвигался на автомобиле «ВАЗ». На требование инспекторов дорожно-патрульной службы мужчина не остановил машину. Сотрудникам ДПС после преследования нарушителя пришлось заблокировать его автомобиль на дороге. В момент, когда инспектор ДПС попытался отстранить водителя от управления транспортным средством, обвиняемый привёл машину в движение. В результате действий гражданина инспектору ДПС были причинены телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.