Казань, , 15:07 — REGNUM На территории Татарии в ближайшие сутки местами ожидаются гололедица, сильный ветер порывами до 17 м/с. В восточной части республики возможна кратковременная метель, сообщает 31 октября региональное управление Гидрометцентра.

Снежная каша Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, с 1 по 3 ноября погодные условия в республике будут формироваться под влиянием тыловой части циклона. Временами пройдет снег, мокрый снег, 2 ноября — местами сильный. В ряде районах ожидаются сильный ветер порывами до 18 м/с и кратковременные метели. Температуры воздуха прогнозируются ночью от 0 до — 4 °С, днем — 0.+3 °С. На дорогах ожидаются гололедица и снежная каша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в первые дни ноября вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега, сильный порывистый ветер и слабая метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

Читайте также: В Саратовской области прогнозируют сильный ветер со снегом